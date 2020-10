Serie A, il Napoli, in isolamento, resta a casa, ma Lega conferma match di stasera con la Juve (Di domenica 4 ottobre 2020) Doveva essere la prima vera partita scudetto, e invece Juve-Napoli è diventata una battaglia burocratica. Vigilia riempita non da strategie e tattiche, ma da tamponi e protocolli da rispettare. Il ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 4 ottobre 2020) Doveva essere la prima vera partita scudetto, e inveceè diventata una battaglia burocratica. Vigilia riempita non da strategie e tattiche, ma da tamponi e protocolli da rispettare. Il ...

