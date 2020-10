Non è la d’Urso, stracci fra Federico Fashion Style e Antonella Mosetti: “Buffarola!” / “Ladro! Peracottaro! Ti dò uno schiaffo!” (Di lunedì 5 ottobre 2020) Federico Fashion Style è stato per la seconda settimana consecutiva ospite di Barbara d’Urso a Live Non è la d’Urso dove ha affrontato nuovamente le cinque temutissime (cit.) sfere. Fra le sferate si è seduta ancora Antonella Mosetti che ha ribadito di aver saldato il conto di Federico Fashion Style, nonostante lui sostenga tutt’ora il contrario. “Stai facendo fare una brutta figura a tutti i parrucchieri d’Italia, perché io non ho debiti neanche con quello che mi lava la macchina. Ti ho pagato! E ricorda che fare i capelli non è far spendere 5/6mila euro, sei un ladro! Sei un ladro! Ti sta bene la mascherina perché fai le rapine, vai a fare le rapine in banca! Bello dire ad una ... Leggi su biccy (Di lunedì 5 ottobre 2020)è stato per la seconda settimana consecutiva ospite di Barbara d’Urso a Live Non è la d’Urso dove ha affrontato nuovamente le cinque temutissime (cit.) sfere. Fra le sferate si è seduta ancorache ha ribadito di aver saldato il conto di, nonostante lui sostenga tutt’ora il contrario. “Stai facendo fare una brutta figura a tutti i parrucchieri d’Italia, perché io non ho debiti neanche con quello che mi lava la macchina. Ti ho pagato! E ricorda che fare i capelli non è far spendere 5/6mila euro, sei un ladro! Sei un ladro! Ti sta bene la mascherina perché fai le rapine, vai a fare le rapine in banca! Bello dire ad una ...

