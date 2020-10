Maltempo in Italia, due cadaveri in mare in Liguria. Due le vittime in Piemonte. Le due Regioni chiedono stato di emergenza (Di domenica 4 ottobre 2020) Maltempo in Italia, violenti rovesci al Nord, situazione critica al confine con la Francia. Il primo fine settimana di ottobre è all’insegna del Maltempo soprattutto sulle Regioni del Nord, dove dalla giornata di venerdì la situazione è allarmante a causa delle forte piogge che hanno causato frane e allagamenti. Piemonte e Liguria, le due Regioni più colpite dal Maltempo, hanno chiesto lo stato di emergenza. Fonte foto: https://www.vigilfuoco.tv/Piemonte/vercelli/vercelli/Maltempo-gli-interventi-dei-vigili-del-fuoco-al-nordMaltempo, situazione critica al confine tra Italia e Francia. In ... Leggi su newsmondo (Di domenica 4 ottobre 2020)in, violenti rovesci al Nord, situazione critica al confine con la Francia. Il primo fine settimana di ottobre è all’insegna delsoprattutto sulledel Nord, dove dalla giornata di venerdì la situazione è allarmante a causa delle forte piogge che hanno causato frane e allagamenti., le duepiù colpite dal, hanno chiesto lodi. Fonte foto: https://www.vigilfuoco.tv//vercelli/vercelli/-gli-interventi-dei-vigili-del-fuoco-al-nord, situazione critica al confine trae Francia. In ...

SkyTG24 : È allarme per #maltempo al Nord Italia. La Protezione civile ha diramato l’allerta rossa per Liguria, Lombardia e V… - CatalfoNunzia : Sono vicina alle popolazioni colpite in queste ore dall'ondata di #maltempo che sta investendo il Nord Italia. Rivo… - fanpage : Ponte crolla travolto dalla furia dell'acqua, il maltempo mette in ginocchio il Nord Italia - lauraro26031087 : RT @Anrose50101401: @nzingaretti Ancora una volta il maltempo ha flagellato l'Italia ancora ponti crollati morti e dispersi ma x questi lu… - carlaruocco1 : Mentre tutta Italia da la sua solidarietà alle regioni del nord colpite dal maltempo, dei personaggi meschini, per… -