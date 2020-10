Ballando con le stelle, Raimondo Todaro ed Elisa Isoardi ballano La Cura di Battiato e lui scoppia in lacrime (Di domenica 4 ottobre 2020) Ballando mostra l’amore della nuova coppia Nella puntata del 3 ottobre di Ballando con le stelle, Raimondo Todaro ed Elisa Isoardi si sono cimentati in una commovente esibizione. View this post on Instagram Su le palette: che voto avreste dato a @ElisaIsoardi e @TodaroRaimondo? #BallandoConLestelle A post shared by Ballando con le stelle (@Ballandoconlestelle) on Oct 3, 2020 at 2:35pm PDT Todaro è finalmente tornato negli studi Rai dopo aver subito un’operazione d’urgenza a causa di un’appendicite fulminante. Il ... Leggi su 361magazine (Di domenica 4 ottobre 2020)mostra l’amore della nuova coppia Nella puntata del 3 ottobre dicon leedsi sono cimentati in una commovente esibizione. View this post on Instagram Su le palette: che voto avreste dato a @e @? #ConLeA post shared bycon le(@conle) on Oct 3, 2020 at 2:35pm PDTè finalmente tornato negli studi Rai dopo aver subito un’operazione d’urgenza a causa di un’appendicite fulminante. Il ...

