Windows 10 on ARM: novità Insider per novembre (Di sabato 3 ottobre 2020) Windows 10 on ARM riceverà un importante aggiornamento, collocato per il mese di novembre, mirato a introdurre l’emulazione delle app x64. Windows 10 on ARM – Aggiornamento e ottimizzazioni Nel precedente articolo abbiamo fatto un breve sunto dei problemi di compatibilità di Windows 10 on ARM, citando però la volontà di Microsoft di “introdurre delle novità”. Al momento della stesura dell’articolo non erano ancora presenti aggiornamenti ufficiali da parte del colosso di Redmond, ma pochi giorni fa abbiamo avuto tutti i dettagli necessari. Microsoft, mediante un articolo sul blog ufficiale, ha condiviso le novità del prossimo aggiornamento di Windows 10 on ARM. La build, prevista per il canale Insider, ... Leggi su windowsinsiders (Di sabato 3 ottobre 2020)10 on ARM riceverà un importante aggiornamento, collocato per il mese di, mirato a introdurre l’emulazione delle app x64.10 on ARM – Aggiornamento e ottimizzazioni Nel precedente articolo abbiamo fatto un breve sunto dei problemi di compatibilità di10 on ARM, citando però la volontà di Microsoft di “introdurre delle novità”. Al momento della stesura dell’articolo non erano ancora presenti aggiornamenti ufficiali da parte del colosso di Redmond, ma pochi giorni fa abbiamo avuto tutti i dettagli necessari. Microsoft, mediante un articolo sul blog ufficiale, ha condiviso le novità del prossimo aggiornamento di10 on ARM. La build, prevista per il canale, ...

