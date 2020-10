Verissimo | Elettra Lamborghini e il primo appuntamento con Afrojack | “Un disastro…” Poi rivela | “La carta vincente? Non datela…”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 3 ottobre 2020) Il salotto di Silvia Toffanin del sabato pomeriggio è stato ricco di sorprese. Dalla confessione di Gabriel Garko, a quella di Roberto Giacobbo. Fino alla spumeggiante entrata in scena di. La cantante-ereditiera, fresca di matrimonio, ha raccontato alcuni dettagli della sua relazione con, tra cui quelli sul. “Me lo hanno presentato a un festival, a Treviso – ha detto a– Lui voleva conoscermi. Dopo un mese sono andata in Olanda a casa sua, ma è stato un disastro. Mi ha portato fuori con unae ha preso sotto un porcospino”. Un disastro, ha raccontato la cantante: “Io sono una tipa molto karma, non uccido neanche un “mosquito” perché credo ...