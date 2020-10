Udinese-Roma 0-1: le dichiarazioni di Fonseca e Gotti (Di domenica 4 ottobre 2020) Scopriamo insieme le dichiarazioni di Fonseca e Gotti nel post partita di Udinese-Roma, disputatasi sabato 3 ottobre 2020 alle 20.45 alla Dacia Arena. Il match è terminato 1 a 0 a favore dei giallorossi, grazie a un super gol di Pedro. Le dichiarazioni di Fonseca Il tecnico giallorosso festeggia la prima vittoria della Roma di questa stagione; ecco le dichiarazioni di Fonseca: “Noi sapevamo che sarebbe stata difficile e lo è stata. Nel primo tempo siamo sempre vicini all’area di rigore dell’Udinese ma loro sono sempre pericolosi in contropiede. Siamo stati meno aggressivi quando perdevamo palla e li lasciavamo uscire in attacco. abbiamo creato buone chance nel ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 4 ottobre 2020) Scopriamo insieme ledinel post partita di, disputatasi sabato 3 ottobre 2020 alle 20.45 alla Dacia Arena. Il match è terminato 1 a 0 a favore dei giallorossi, grazie a un super gol di Pedro. LediIl tecnico giallorosso festeggia la prima vittoria delladi questa stagione; ecco ledi: “Noi sapevamo che sarebbe stata difficile e lo è stata. Nel primo tempo siamo sempre vicini all’area di rigore dell’ma loro sono sempre pericolosi in contropiede. Siamo stati meno aggressivi quando perdevamo palla e li lasciavamo uscire in attacco. abbiamo creato buone chance nel ...

