Sassuolo, Locatelli: “Sono più maturo. Vogliamo dare un segnale al campionato” (Di sabato 3 ottobre 2020) Il Sassuolo si impone nel match contro il Crotone. Una vittoria importante dopo una gara complicata e difficile per merito degli avversari. I neroverdi salgono a quota 7 punti in classifica.caption id="attachment 929125" align="alignnone" width="1024" Locatelli (getty images)/captionLE PAROLE DI LocatelliTra i marcatori c'è anche Manuel Locatelli. Queste le parole del centrocampista neroverde a Sky Sport: "Era fondamentale vincere per dare un segnale al campionato. E' stata una partita difficile e sporca. Dobbiamo vincere queste gare perché sono le più importanti. Non ci poniamo limiti. Siamo un grande gruppo. Andiamo avanti partita dopo partita. Dobbiamo fare un grande campionato se non ci sono sorprese sul mercato. Sono già passato dall'avere ... Leggi su itasportpress (Di sabato 3 ottobre 2020) Ilsi impone nel match contro il Crotone. Una vittoria importante dopo una gara complicata e difficile per merito degli avversari. I neroverdi salgono a quota 7 punti in classifica.caption id="attachment 929125" align="alignnone" width="1024"(getty images)/captionLE PAROLE DITra i marcatori c'è anche Manuel. Queste le parole del centrocampista neroverde a Sky Sport: "Era fondamentale vincere perunal campionato. E' stata una partita difficile e sporca. Dobbiamo vincere queste gare perché sono le più importanti. Non ci poniamo limiti. Siamo un grande gruppo. Andiamo avanti partita dopo partita. Dobbiamo fare un grande campionato se non ci sono sorprese sul mercato. Sono già passato dall'avere ...

Massimi64685567 : @pisto_gol Curioso che la stampa sportiva che qualche settimana fa rinfacciava il gol di Coman in Champions alla Ju… - infoitsport : Lancio illuminante di Locatelli e sinistro di Berardi: Sassuolo in vantaggio col Crotone al 19' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SASSUOLO - Carnevali: 'Locatelli, Berardi, Boga sono stati corteggiati da più mesi, mancano due giorni alla fine del me… - calciomercato_m : SASSUOLO - Carnevali: 'Locatelli, Berardi, Boga sono stati corteggiati da più mesi, mancano due giorni alla fine de… - _ThousandN : Curioso che la stampa sportiva che qualche settimana fa rinfacciava il gol di Coman in Champions alla Juventus, ora… -