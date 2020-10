I decessi in Fvg al +7,7% da gennaio a maggio. Trend in frenata (Di sabato 3 ottobre 2020) In Friuli Venezia Giulia tra gennaio e maggio 2020 si sono registrati 6.767 decessi, 485 in più rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso (+7,7%). Se si considerano solo i mesi di marzo e aprile, l’incremento a livello regionale è stato pari a +25,2%; in provincia di Trieste la crescita è stata del 48,5%. Come già noto nell’area giuliana si sono registrate oltre la metà delle morti attribuite al Covid-19 in regione. Lo rende noto il ricercatore dell’Ires Fvg Alessandro Russo che ha rielaborato i dati diffusi dall’Istat con focus sul Fvg.Se si confrontano i dati del 2020 con la media dei cinque anni precedenti (periodo 2012-2019) l’aumento risulta più attenuato e pari a +3,5%, ossia 227 decessi in più. Il dato di ... Leggi su udine20 (Di sabato 3 ottobre 2020) In Friuli Venezia Giulia tra2020 si sono registrati 6.767, 485 in più rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso (+7,7%). Se si considerano solo i mesi di marzo e aprile, l’incremento a livello regionale è stato pari a +25,2%; in provincia di Trieste la crescita è stata del 48,5%. Come già noto nell’area giuliana si sono registrate oltre la metà delle morti attribuite al Covid-19 in regione. Lo rende noto il ricercatore dell’Ires Fvg Alessandro Russo che ha rielaborato i dati diffusi dall’Istat con focus sul Fvg.Se si confrontano i dati del 2020 con la media dei cinque anni precedenti (periodo 2012-2019) l’aumento risulta più attenuato e pari a +3,5%, ossia 227in più. Il dato di ...

