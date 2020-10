Gabriel Garko a Verissimo: il “sistema” da denunciare e la non domanda della Toffanin (Di sabato 3 ottobre 2020) L’intervista di Gabriel Garko a Verissimo la si può commentare in modi diversi: si può buttarla in caciara spiegando al buon Garko che forse sarebbe più saggio da parte sua rivedere qualche scena di L’onore e il rispetto e chiedersi se a mettere a rischio la sua carriera da attore siano le sue capacità artistiche più che il “sistema” che non permette ad un gay di interpretare ruoli di etero. Si potrebbe notare, con psicologia spicciola tipica dei talk show del daytime, che Garko ancora oggi non riesce a pronunciare la parola ‘gay’ e continua a riferirsi con il termine neutro ‘persona’ quando parla di uomini con cui è stato fidanzato o che sta attualmente frequentando. Ma qui siamo su TvBlog e ci appare più ... Leggi su blogo (Di sabato 3 ottobre 2020) L’intervista dila si può commentare in modi diversi: si può buttarla in caciara spiegando al buonche forse sarebbe più saggio da parte sua rivedere qualche scena di L’onore e il rispetto e chiedersi se a mettere a rischio la sua carriera da attore siano le sue capacità artistiche più che il “sistema” che non permette ad un gay di interpretare ruoli di etero. Si potrebbe notare, con psicologia spicciola tipica dei talk show del daytime, cheancora oggi non riesce a pronunciare la parola ‘gay’ e continua a riferirsi con il termine neutro ‘persona’ quando parla di uomini con cui è stato fidanzato o che sta attualmente frequentando. Ma qui siamo su TvBlog e ci appare più ...

MarioManca : Gabriel Garko ha fatto una delle cose più difficili della sua vita. Ha ammesso la difficoltà di essere sé stesso pe… - stanzaselvaggia : Garko, non si denuncia con la letterina retorica in tv e il bambino per mano che ti tiene la busta col cachet, ma c… - MARCOCARTA85 : Ogni #comingout è bello perché dietro ha la sua storia da raccontare. ?? Bravo @Garko_Gabriel @GrandeFratello #gfvip #LoveisLove - annullataa : RT @crmrt1: E comunque Gabriel Garko resterà per sempre la mia prima crush ?? #GFVIP #Verissimo #gabrielgarko - mandy___23 : RT @bacifinoaridere: Gabriel Garko è stato 11 anni con un ragazzo, cioè io basita ha dovuto nascondere tutto per un'infinità di tempo pover… -

