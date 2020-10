Denis Dosio in lacrime dopo la squalifica dal Grande Fratello Vip: 'Ho sbagliato' (Di sabato 3 ottobre 2020) Denis Dosio scoppia in lacrime dopo la squalifica dal Grande Fratello Vip . La sua bestemmia non passata impunita. Non una novit che all'interno della casa pi spiata d'Italia si verifichi un episodio ... Leggi su gazzettadelsud (Di sabato 3 ottobre 2020)scoppia inladalVip . La sua bestemmia non passata impunita. Non una novit che all'interno della casa pi spiata d'Italia si verifichi un episodio ...

IncontriClub : Grande Fratello Vip 5: Denis Dosio ha bestemmiato ma il fratello lo difende (video) - AlessiaMirabel6 : RT @mediohermana: Denis Dosio ti ricorderemo sempre così, scambiando il frigo orogel per la porta della casa. #GFVip - monanerom : RT @itsmwengo: Denis Dosio, 19 anni, chiede scusa a tutti per aver detto una bestemmia che dalle sue parti si usa come intercalare; Fausto… - AlessiaMirabel6 : RT @mediohermana: Rendetevi conto che sto piangendo per Denis Dosio. #GFVip - Itsrowsheart : RT @itsmwengo: Denis Dosio, 19 anni, chiede scusa a tutti per aver detto una bestemmia che dalle sue parti si usa come intercalare; Fausto… -