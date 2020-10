Caso Gregoretti: Salvini in tribunale, gup convoca Conte, Di Maio e Lamorgese/Adnkronos (3) (Di sabato 3 ottobre 2020) (Adnkronos) - Nel frattempo in aula si stacca una lastra di marmo che finisce sul piede di Giulia Bongiorno. Il 118 interviene subito e l'avvocato alla fine lascerà il tribunale accompagnata in sedia rotelle. Il leader della Lega chiede chiarimenti "al ministro della Giustizia Bonafede per lo stato in cui versano i tribunali italiani" e parla di un evento "surreale". Sono le 13.30 quando il gup esce dalla Camera di consiglio e legge la lunga ordinanza, con la quale annuncia che sentirà il premier Giuseppe Conte, i ministri Luigi Di Maio e Luciana Lamorgese e gli ex ministro Danilo Toninelli ed Elisabetta Trenta. Salvini e Bongiorno usciranno da una porta secondaria. I due raggiungono subito la Vecchia dogana dove incontreranno la stampa. Qui Bongiorno spiega i contorni ... Leggi su iltempo (Di sabato 3 ottobre 2020) () - Nel frattempo in aula si stacca una lastra di marmo che finisce sul piede di Giulia Bongiorno. Il 118 interviene subito e l'avvocato alla fine lascerà ilaccompagnata in sedia rotelle. Il leader della Lega chiede chiarimenti "al ministro della Giustizia Bonafede per lo stato in cui versano i tribunali italiani" e parla di un evento "surreale". Sono le 13.30 quando il gup esce dalla Camera di consiglio e legge la lunga ordinanza, con la quale annuncia che sentirà il premier Giuseppe, i ministri Luigi Die Lucianae gli ex ministro Danilo Toninelli ed Elisabetta Trenta.e Bongiorno usciranno da una porta secondaria. I due raggiungono subito la Vecchia dogana dove incontreranno la stampa. Qui Bongiorno spiega i contorni ...

