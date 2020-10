ASL Napoli: Applicate norme nazionali e regionali (Di sabato 3 ottobre 2020) In merito alla vicenda della mancata partenza della squadra del Napoli a seguito della comunicazione della positività ai tamponi per i calciatori Zielinsky ed Elmas, l’ASL Napoli 2 Nord «territorialmente competente per la residenza dei due atleti» comunica che «sono state Applicate le norme nazionali e regionali in merito alla gestione della pandemia. Sono state effettuate … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di sabato 3 ottobre 2020) In merito alla vicenda della mancata partenza della squadra dela seguito della comunicazione della positività ai tamponi per i calciatori Zielinsky ed Elmas, l’ASL2 Nord «territorialmente competente per la residenza dei due atleti» comunica che «sono statelein merito alla gestione della pandemia. Sono state effettuate … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

giucruciani : ASL Napoli blocca tutto. Che paese da barzelletta. - capuanogio : Tanto per far capire il peso della decisione della ASL di #Napoli, la quarantena per 14 giorni disposta per i calci… - capuanogio : La @juventusfc comunica che domani alle 20,45 scenderà in campo per giocare #JuveNapoli. La scelta dell’ASL di… - Delpinsky : @7bertoldo7 @ilciccio67 @SerieA @sscnapoli @andagn ATTENZIONE!!! Non esiste una atto ufficiale della ASL che dice c… - DANIELEALO14 : Se veramente la ASL non ha impedito al Napoli di partire per Torino allora cambia tutto #JuveNapoli -

Ultime Notizie dalla rete : ASL Napoli Juve-Napoli, l'Asl Napoli 1 blocca la partenza del Napoli per Torino IlNapolista Tag: juve-napoli

La Juventus domani sera si presenterà in campo all'Allianz Stadium. Davanti alla decisione dell'Asl 1 di Napoli di bloccare la partenza degli azzurri alla volta ...

Juve-Napoli, Agnelli: “Scenderemo in campo come previsto da calendario”

La Juventus domani sera si presenterà in campo all’Allianz Stadium. Davanti alla decisione dell’Asl 1 di Napoli di bloccare la partenza degli azzurri alla volta di Torino e in assenza di ...

La Juventus domani sera si presenterà in campo all'Allianz Stadium. Davanti alla decisione dell'Asl 1 di Napoli di bloccare la partenza degli azzurri alla volta ...La Juventus domani sera si presenterà in campo all’Allianz Stadium. Davanti alla decisione dell’Asl 1 di Napoli di bloccare la partenza degli azzurri alla volta di Torino e in assenza di ...