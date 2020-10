Si può fare a meno del “pregiudizio” degli algoritmi? (Di venerdì 2 ottobre 2020) Gli esempi ormai si sprecano: algoritmi incaricati di decidere quali carcerati hanno diritto alla libertà condizionale che discriminano i neri, programmi per la valutazione di testi narrativi che danno punteggi negativi a frasi come “sono gay”, sistemi di riconoscimento facciale che si dimostrano inaccurati quando si tratta di individuare uomini e (ancor più) donne appartenenti alle minoranze etniche e tantissimi altri ancora Negli ultimi anni, il tema del pregiudizio algoritmico è finalmente finito sotto la luce dei riflettori, tanto da essere al centro di libri di successo – come Armi di distruzione matematica di Cathy O’Neil o Automating Inequality di Virginia Eubanks – ed entrare anche nel dibattito politico (statunitense) grazie all’esplicita denuncia di Alexandria Ocasio-Cortez e alla ... Leggi su wired (Di venerdì 2 ottobre 2020) Gli esempi ormai si sprecano:incaricati di decidere quali carcerati hanno diritto alla libertà condizionale che discriminano i neri, programmi per la valutazione di testi narrativi che danno punteggi negativi a frasi come “sono gay”, sistemi di riconoscimento facciale che si dimostrano inaccurati quando si tratta di individuare uomini e (ancor più) donne appartenenti alle minoranze etniche e tantissimi altri ancora Negli ultimi anni, il tema del pregiudizioco è finalmente finito sotto la luce dei riflettori, tanto da essere al centro di libri di successo – come Armi di distruzione matematica di Cathy O’Neil o Automating Inequality di Virginia Eubanks – ed entrare anche nel dibattito politico (statunitense) grazie all’esplicita denuncia di Alexandria Ocasio-Cortez e alla ...

