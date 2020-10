Sapete perchè si dice “Ragno porta guadagno” e perchè non è consigliato uccidere un ragno in casa? (Di venerdì 2 ottobre 2020) Il ragno è da sempre uno degli insetti più temuti. Questo piccolo animale ha stimolato negli anni l’immaginario collettivo, creando anche vere e proprie icone. Basti pensare a Spiderman, l’eroe dei fumetti Marvel che ha letteralmente conquistato il cuore di migliaia di fans, oppure al mondo del cinema in cui praticamente non si contano i film che hanno come antagonista un grosso e spaventoso ragno gigante, magari anche parlante. Insetto spesso odiato, soprattutto da chi è aracnofobico ovvero fisiologicamente spaventato da questo animale, il ragno non trova quasi mai un ambiente ospitale nelle nostre case, dove diventa invece spesso un bersaglio per ciabatte o per l’aspirapolvere. Moltissimi sono però i detti e le credenze popolari che associano questo insetto alla fortuna ed ... Leggi su virali.video (Di venerdì 2 ottobre 2020) Ilè da sempre uno degli insetti più temuti. Questo piccolo animale ha stimolato negli anni l’immaginario collettivo, creando anche vere e proprie icone. Basti pensare a Spiderman, l’eroe dei fumetti Marvel che ha letteralmente conquistato il cuore di migliaia di fans, oppure al mondo del cinema in cui praticamente non si contano i film che hanno come antagonista un grosso e spaventosogigante, magari anche parlante. Insetto spesso odiato, soprattutto da chi è aracnofobico ovvero fisiologicamente spaventato da questo animale, ilnon trova quasi mai un ambiente ospitale nelle nostre case, dove diventa invece spesso un bersaglio per ciabatte o per l’aspirapolvere. Moltissimi sono però i detti e le credenze popolari che associano questo insetto alla fortuna ed ...

