Salvini a processo a Catania, la storia del caso Gregoretti (Di venerdì 2 ottobre 2020) La storia del caso Gregoretti: dal no allo sbarco dei migranti al processo a Catania. Tutto quello che c’è da sapere. ROMA – Sabato 3 ottobre 2020 inizierà il processo nei confronti di Matteo Salvini a Catania sul caso Gregoretti. Una vicenda che ha tenuto banco per diverso tempo a livello politico nel nostro Paese. Il caso Gregoretti Il caso Gregoretti risale al luglio 2019 quando Matteo Salvini era al Governo come ministro dell’Interno. La richiesta dello sbarco dei 116 migranti a bordo della nave della Guardia Costiera non è stata accettata dal Viminale con i profughi che sono rimasti ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 2 ottobre 2020) Ladel: dal no allo sbarco dei migranti al. Tutto quello che c’è da sapere. ROMA – Sabato 3 ottobre 2020 inizierà ilnei confronti di Matteosul. Una vicenda che ha tenuto banco per diverso tempo a livello politico nel nostro Paese. IlIlrisale al luglio 2019 quando Matteoera al Governo come ministro dell’Interno. La richiesta dello sbarco dei 116 migranti a bordo della nave della Guardia Costiera non è stata accettata dal Viminale con i profughi che sono rimasti ...

matteosalvinimi : #Salvini: Per ministro del Sud presenza imponente di una forza politica nella stessa città in cui avverà il process… - Rinaldi_euro : Peter Gomez a L'aria che tira: 'Salvini a processo per la Gregoretti? Si scoprirà che ha fatto ciò che poteva fare' - LegaSalvini : HA DIFESO LA NOSTRA PATRIA. LUI HA DIFESO ANCHE ME! MENO 2 GIORNI al processo a Salvini (3 ottobre, Catania).… - giuseppeadurno : RT @Noiconsalvini: GIÙ LE MANI DA SALVINI! MENO 1 GIORNI al processo a Salvini (3 ottobre, Catania). #iostoconSalvini #processateancheme… - manu_etoile : RT @fghiosso: #staseraitalia Grande Tria, che conferma che quello su Salvini è un processo politico e sbugiarda il pallista seriale #giusep… -