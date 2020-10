Recovery Fund, Conte: “Non permetteremo che slitti l’entrata in vigore, troppi italiani in difficoltà” (Di venerdì 2 ottobre 2020) “L’Italia non permetterà che nessuno alteri o procrastini l’entrata in vigore del Recovery Fund. L’intera comunità europea è in sofferenza. Gli stessi cittadini italiani lo solo, e per questo non comprenderebbero un rinvio causato da discussioni tecniche”. Sono le parole del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Bruxelles dopo il vertice al Consiglio europeo, sulle preoccupazione espresse dalla Germania secondo cui alcuni Paesi, coi cosiddetti “frugali” in testa, sarebbero pronti a posticipare l’adozione del Recovery Fund. L'articolo Recovery Fund, Conte: “Non permetteremo che slitti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 2 ottobre 2020) “L’Italia non permetterà che nessuno alteri o procrastini l’entrata indel. L’intera comunità europea è in sofferenza. Gli stessi cittadinilo solo, e per questo non comprenderebbero un rinvio causato da discussioni tecniche”. Sono le parole del presidente del Consiglio, Giuseppe, in conferenza stampa a Bruxelles dopo il vertice al Consiglio europeo, sulle preoccupazione espresse dalla Germania secondo cui alcuni Paesi, coi cosiddetti “frugali” in testa, sarebbero pronti a posticipare l’adozione del. L'articolo: “Nonche...

GiuseppeConteIT : Ottimo incontro con @vonderleyen a margine del Consiglio europeo. Abbiamo avuto uno scambio di vedute sul prossimo… - La7tv : #omnibus @AlbertoBagnai (Lega) sorride commentando le parole di Alessia Morani sul #RecoveryFund: 'I 209 miliardi?… - DaniloToninelli : Risorse e concorsi pubblici. Dopo anni marginalità, scuola torna centrale anche con recovery fund. Da istituto rece… - nana_bubico : RT @GagliardoneS: Buongiorno. Se cercate i 5 stelle sono in Recovery.. a sinistra in Fund! - ilfattovideo : Recovery Fund, Conte: “Non permetteremo che slitti l’entrata in vigore, troppi italiani in difficoltà” -

Ultime Notizie dalla rete : Recovery Fund Il Recovery fund è nelle sabbie mobili. Al posto di 209 miliardi solo briciole La Verità Covid, Conte: "Contagi ci spingano a tenere alta attenzione"

ROMA - Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha parlato al termine di un vertice europeo ribadendo che bisogna lavorare per attuare in tempi rapidi il Recovery Fund, il piano di aiuti comunitar ...

Con il Recovery Fund scelte radicali e puntare sulle piccole imprese

L' Italia è chiamata a “scelte radicali che siano in grado di cambiare il paradigma che ci ha visto agire negli ultimi 20 anni. È in discussione il nostro destino economico e ognuno dovrà dare il megl ...

ROMA - Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha parlato al termine di un vertice europeo ribadendo che bisogna lavorare per attuare in tempi rapidi il Recovery Fund, il piano di aiuti comunitar ...L' Italia è chiamata a “scelte radicali che siano in grado di cambiare il paradigma che ci ha visto agire negli ultimi 20 anni. È in discussione il nostro destino economico e ognuno dovrà dare il megl ...