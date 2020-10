Operazione-Avalanche | ‘docufilm’ a Persano “per non dimenticare”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Questa mattina, 2 ottobre, presso il Comprensorio Militare dil’Associazione Amici del Tricolore Aps in sinergia con l’Associazione Nazionale Marinai d’Italia (ANMI) sezione di Salerno, l’Associazione 13 Fratelli, l’Associazione WH-43 e l’Associazione Facrory saranno protagonisti con uniformi ed equipaggiamento risalente agli anno ’40 di due spot pubblicitari, con tema. Le riprese a cura di Pasquale Pagliuca saranno utilizzate oltre per gli spot, anche per la realizzazione di un docu-film denominato ‘Luoghi per la Memoria’. Amici del Tricolore ringrazia il Comandante del Cimfop di Napoli Generale C.A. Rosario Castellano, il Colonnello Lucio Di Biasio, il Comandante della Brigata Bersaglieri Garibaldi ...