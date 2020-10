Incidente a Gerenzano | ferita 15enne in auto con la madre | in elisoccorso al Niguarda

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Una ragazza di 15 anni, coinvolta questo pomeriggio in un grave, si trova ricoverata all’ospedalecon fratture multiple: se la caverà, ma le ripercussioni fisiche subite richiederanno una lunga convalescenza. Sarebbe comunque potuta andarle anche peggio a giudicare dall’impatto della vettura su cui viaggiava, una Lancia Ypsilon guidata dalla, entrata … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

ilNotiziarioInd : Carambola a Gerenzano, 15enne al Niguarda con fratture multiple -

Ultime Notizie dalla rete : Incidente Gerenzano

VareseNoi.it

Una ragazza di 15 anni, coinvolta questo pomeriggio in un grave incidente a Gerenzano, si trova ricoverata all’ospedale Niguarda con fratture multiple: se ...Sempre più spesso gli animali selvatici compaiono sulle strade del Saronnese. Arrivano nei centri abitati dai boschi, in cerca di cibo, segno che nel loro ambiente naturale non riescono più a sfamarsi ...