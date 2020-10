Il weekend è da incubo | tutte le zone più colpite

Leggi su ilgiornale

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Alessandro Ferro Una profonda area di bassa pressione centrata sulla Francia renderà il tempo perturbato al Centro-Nord con temporali e nubifragi. Allerta della Protezione Civile, Venezia si prepara all'acqua alta Una fase di severo maltempo è già in atto in queste ore sulle regioni nord-occidentali e si intensificherà durante il fine settimana: il motivo deriva da un'area ciclonica, molto intensa, presente sulla Francia. Nubifragi su Liguria e Piemonte Le immagini del satellite mostrano un vero e proprio ciclone atlantico che sta provocando venti fino a 150 Km/h in Francia, mareggiate sulle coste esposte e precipitazioni abbondanti che si esaltano laddove trovano l'ostacolo di barriere montuose. È per questa ragione che la situazione, per le prossime 24-36 ore, sarà molto delicata per Liguria e Piemonte dove potrebbero cadere piogge ...