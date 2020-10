I polymath | le Hts e quell’imprenditoria che pensa differentemente

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Essere sia profondi che ampi. Lo sono i, personalità poliedriche che anticipano il futuro attraverso le loro molteplici realizzazioni, diversamente dai cacciatori di tendenze spesso costretti a seppellire le previsioni nel cimitero il cui cancello d’ingresso recita: ‘Il futuro non può essere previsto’. È daiche si può apprendere come modificare i percorsi dell’imprenditorialità cambiando il gioco del fare impresa. Tra l’Ottocento e il Novecento, hanno anticipato il movimento delle high-tech startup (Hts) personalità come Hermann von Helmholtz (1821-1894), John Von Neumann (1903-1957) e Murray Gell-Mann (1929-2019). Le loro ricerche e realizzazioni nei campi della percezione visiva dello spazio, visione dei colori, percezione del suono, termodinamica, linguistica e ...