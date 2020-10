Cividale – Castelmonte. 212 piloti pronti per la cronoscalata

Leggi su udine20

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Domenica lagiunta alla sua 43esima edizione, organizzata dalla Red White e valida in particolare per il Campionato Italiano Velocità Montagna (CIVM). Al via saranno presenti 177 auto moderne e 35 auto storiche, che si daranno battaglia lungo i tornantidi una salita che sarà valevole anche per il Trofeo Italiano Velocità Montagna (TIVM), per il Campionato Sloveno e per il campionato del Centro Europa (FIA CEZ). Il programma prevede per la giornata di domani lo svolgimento dalle 9 in poi delle due manche di prove ufficiali. Domenica, dalle 9, si corre per la gara vera e propria. Laè sviluppatasu due turni sia per le auto storiche sia per la auto moderne: per quest’ultime le manche, ai fini del punteggio per il Campionato TIVM, sono ...