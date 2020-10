Calciomercato Juventus, Caceres: “Chiesa? Tutti vogliamo il grande salto, ma deve dare il massimo” (Di venerdì 2 ottobre 2020) Ad un solo weekend di distanza dalla chiusura della finestra di Calciomercato estiva, la Juventus starebbe correndo contro il tempo per chiudere le ultime operazioni. L’ultimo innesto per la rosa da regalare ad Andrea Pirlo potrebbe essere il tanto chiacchierato Federico Chiesa. L’esterno della Fiorentina, però, sarà regolarmente in campo nell’anticipo della terza giornata contro la Sampdoria. Prima del fischio iniziale, come di consuetudine, sono stati intervistati alcuni giocatori, tra cui Martin Caceres, difensore viola ex-bianconero. L’uruguaiano ha dato un piccolo input sulla situazione del suo compagno, accostato alla Juve, oltre che il solito commento sulla partita: “Sinceramente sappiamo di aver fatto una bella partita a San Siro, nonostante il risultato. La Samp ha fatto zero punti ma ... Leggi su tuttojuve24 (Di venerdì 2 ottobre 2020) Ad un solo weekend di distanza dalla chiusura della finestra diestiva, lastarebbe correndo contro il tempo per chiudere le ultime operazioni. L’ultimo innesto per la rosa da regalare ad Andrea Pirlo potrebbe essere il tanto chiacchierato Federico Chiesa. L’esterno della Fiorentina, però, sarà regolarmente in campo nell’anticipo della terza giornata contro la Sampdoria. Prima del fischio iniziale, come di consuetudine, sono stati intervistati alcuni giocatori, tra cui Martin, difensore viola ex-bianconero. L’uruguaiano ha dato un piccolo input sulla situazione del suo compagno, accostato alla Juve, oltre che il solito commento sulla partita: “Sinceramente sappiamo di aver fatto una bella partita a San Siro, nonostante il risultato. La Samp ha fatto zero punti ma ...

DiMarzio : #Calciomercato, #Juventus | Nelle ultime ore il #Rennes sta spingendo per #Rugani - DiMarzio : #Calciomercato, #Juventus | Il #Rennes ha chiuso per #Rugani - DiMarzio : #Juventus, sempre più vicino l'addio di #Rugani: passi avanti per il #Rennes - MIFAMODA : A proposito di..Chiesa Ricordo ancora la stagione passata di calciomercato, tutti a sperare nel suo arrivo, poi a… - WinstonWilson39 : RT @NicoSchira: #Antognoni a Sky: “#Chiesa? È un calciatore importante e determinante, ci auguriamo possa rimanere. Il passaggio alla #Juve… -