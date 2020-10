Zarbano | «Rinvio Genoa Torino? Decisione giusta»

gnomini : RT @sitodeigrifoni: #Zarbano a #SkySport 'La notizia del rinvio è accolta con soddisfazione. Ringraziamo. Prevale il buonsenso e l'attenzio… - sitodeigrifoni : #Zarbano a #SkySport 'La notizia del rinvio è accolta con soddisfazione. Ringraziamo. Prevale il buonsenso e l'atte… -

Ultime Notizie dalla rete : Zarbano Rinvio

Sky Sport

Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria, Assistenza e Contatti. Tutti i marchi Sk ...Genoa, le parole dell'ad Alessandro Zarbano: "Prevalso il buon senso, speriamo non ci siano ulteriori contagi" ...