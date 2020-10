Trilogia urban fantasy “Seraphim” di Benno Pamer

Leggi su laprimapagina

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Nell’opera di apertura della saga si racconta la storia di Noah, un giovane di ventun anni che finisce suo malgrado per essere l’elemento chiave in un conflitto epico tra il bene e il male. Egli scopre infatti un grande segreto relativo al suo destino grazie a un lascito di suo padre, Thomas Seraph. Prima della sua morte questi aveva fatto in modo di consegnare a sua moglie, e poi quindi al figlio, un oggetto di grande valore: un taccuino contenente un prezioso rituale che, se finito in mani sbagliate, avrebbe sconvolto per sempre l’equilibrio tra le forze benefiche e malefiche, che dall’alba dei tempi si davano battaglia sulla Terra. Forze rappresentate dagli angeli e dai demoni, suddivisi in classi in base ai loro poteri, in eterno contrasto tra loro perché i primi tentavano da sempre di far crescere gli uomini, gli altri di distruggerli. Noah scopre di ...