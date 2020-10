Traffico Roma del 01-10-2020 ore 20 | 00

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Luceverdetrovati dalla redazione Buonasera e Studio Stefano Baiocchi ci sono notevoli problemi lungo la carreggiata interna del raccordo anulare un incidente avvenuto all’altezza dell’uscita provoca chiude per diversi chilometri a partire dall’uscita Prenestina Tor Bella Monaca Per quanto riguarda il raccordo anulare zona nord e coda perintenso è sempre in carreggiata interna Gra Flaminia Salaria e successivamente a partire dallo svincolo Bufalotta Sino all’uscita La Rustica decisamente trafficato anche la carreggiata esterna del raccordo interessante lei con una 20 a tratti a partire dallo svincolo Ponte casino all’uscitanina Ci sono code Data l’ora turalmente su tutte le consolare uscita al centro città soprattutto sulla Salaria da via Panama alla tangenziale da ...