Sul barcone dei migranti spunta l’imprenditore italiano in fuga

L'imprenditore italiano di 40 anni è arrivato dalla Tunisia fino a Lampedusa sul barcone dei migranti. L'uomo è arrivato a Lampedusa il 20 settembre, si è subito dichiarato italiano e ha mostrato il passaporto tra lo stupore generale. Ha deciso di ritornare così a casa, piuttosto che in aereo o in nave.

L'uomo è arrivato a Lampedusa il 20 settembre, si è subito dichiarato italiano e ha mostrato il passaporto tra lo stupore generale L'imprenditore italiano di 40 anni è arrivato dalla Tunisia fino a ...

