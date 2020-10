Sileri: “Finché i positivi riguardano un’unica squadra, il campionato non è a rischio” (Di giovedì 1 ottobre 2020) Il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri, è tornato a commentare la questione dei positivi nel Genoa escludendo pericoli di sospensione del campionato. Le sue parole sono nei lanci delle agenzie di stampa. “Se c’è una squadra con molti positivi, quella squadra ovviamente avrà dei problemi per giocare, ben diverso è avere altri positivi in tutte le altre squadre. Al momento il rischio di sospensione del campionato non c’è, perché il problema riguarda un’unica squadra. Se solamente una squadra ha questi problemi, bisognerà trovare una soluzione per quella squadra, se invece dovessero esserci tanti positivi in ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 1 ottobre 2020) Il viceministro della Salute, Pierpaolo, è tornato a commentare la questione deinel Genoa escludendo pericoli di sospensione del. Le sue parole sono nei lanci delle agenzie di stampa. “Se c’è unacon molti, quellaovviamente avrà dei problemi per giocare, ben diverso è avere altriin tutte le altre squadre. Al momento il rischio di sospensione delnon c’è, perché il problema riguarda un’unica. Se solamente unaha questi problemi, bisognerà trovare una soluzione per quella, se invece dovessero esserci tantiin ...

