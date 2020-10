Rilanciare le autonomie partendo dalle Camere di commercio

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 1 ottobre 2020) “Il compito della politica è di individuare forme di governo che, in regime di democrazia, definiscano i compiti dello Stato … Credo che in molti casi la dimensione ideale … si trovi in un punto intermedio tra l’individuo e lo stato moderno. Sono quindi del parere che il progresso consista nella crescita e nel riconoscimento di enti semiautonomi … il cui criterio di azione è il bene pubblico … ecui decisioni sono esclusi motivi di interesse privato, … enti che nella gestione ordinaria siano sostanzialmente autonomi … ma soggetti in ultima istanza alla sovranità democratica espressa dal Parlamento”.Queste parole, scritte quasi un secolo fa da John Maynard Keynes, descrivono con grandissima efficacia l’importanza e il ruolo delle, in particolare di ...