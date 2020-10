Riforme | Pinotti | “Il ddl Pd per una democrazia veloce ed efficiente”

Leggi su tpi

(Di giovedì 1 ottobre 2020) “La nostradeve diventare più efficiente, piùe più rispondente alle esigenze dei cittadini”. Con questo obiettivo e’ stato presentato il disegno di legge del Pd per il superamento del bicameralismo paritario”. A spiegarlo è la responsabiledel Pd ed ex ministra della Difesa, Roberta, dopo la presentazione del disegno di legge costituzionale presentato oggi – giovedì 1 ottobre – al Nazareno. (Qui il testo del dl presentato oggi dal PD). La senatrice scrive su Facebook: “Questa mattina abbiamo presentato il dl per il superamento del bicameralismo paritario, con il quale si intende rafforzare, coerentemente con i principi iscritti nella Costituzione del 1948, i meccanismi di funzionamento del rapporto ...