Perde il carico dall’auto e scende | falciato sulla A27 per gesto di altruismo

Gino Gaion, imprenditore di 79 anni, è stato falciato sull'A27 da una vettura che sopraggiungeva. Un gesto di altruismo, il suo: "Non voleva mettere in pericolo gli altri automobilisti". Tragedia sull'autostrada A27, in direzione Belluno: un imprenditore di 79 anni, Gino Gaion, è stato travolto e ucciso da una vettura che sopraggiungeva poco prima del

Il portoncino bianco è chiuso. Nessuna fila davanti all'ambulatorio di via Martiri del Congo. E quell'insolita calma nasconde la preoccupazione di tutta Silì che da oggi si ritrova senza un medico di ...

Trasportare carichi in auto a volte può rivelarsi molto pericoloso

Un imprenditore è stato travolto in autostrada nel Trevigiano. Voleva sgomberare il percorso dal carico che aveva perduto.

Un imprenditore è stato travolto in autostrada nel Trevigiano. Voleva sgomberare il percorso dal carico che aveva perduto.