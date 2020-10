Omicidio Lecce, De Marco resta in carcere. Gip: "Pericolo recidiva" (Di giovedì 1 ottobre 2020) Federico Garau Dopo più di 2 ore di interrogatorio il gip Michele Toriello ha convalidato l'arresto e confermato la misura cautelare del carcere per il 21enne originario di Casarano: "Spietata efferatezza, e concreto ed attuale Pericolo di recidivanza" È stata confermata quest'oggi la misura di custodia cautelare emessa nei confronti di Antonio De Marco, il giovane di 21 anni che lo scorso 21 settembre ha ucciso con una furia inaudita i due fidanzati Daniele De Santis ed Eleonora Manta all'interno del loro appartamento sito in una palazzina di Via Montello, a Lecce. Lo studente di infermieristica originario di Casarano è stato interrogato nel corso della mattinata odierna dal gip Michele Toriello, e durante l'udienza di convalida avrebbe risposto a tutte le domande. ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 1 ottobre 2020) Federico Garau Dopo più di 2 ore di interrogatorio il gip Michele Toriello ha convalidato l'arresto e confermato la misura cautelare delper il 21enne originario di Casarano: "Spietata efferatezza, e concreto ed attualedinza" È stata confermata quest'oggi la misura di custodia cautelare emessa nei confronti di Antonio De, il giovane di 21 anni che lo scorso 21 settembre ha ucciso con una furia inaudita i due fidanzati Daniele De Santis ed Eleonora Manta all'interno del loro appartamento sito in una palazzina di Via Montello, a. Lo studente di infermieristica originario di Casarano è stato interrogato nel corso della mattinata odierna dal gip Michele Toriello, e durante l'udienza di convalida avrebbe risposto a tutte le domande. ...

