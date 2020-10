Mara Venier spunta post razzista, l’appello sui social: “Non sono io…” (Di giovedì 1 ottobre 2020) Lei una delle regine indiscusse della televisione italiana. La domenica pomeriggio tiene incollati milioni di italiani con Domenica In, dove riceve tantissimi illustri ospiti del mondo dello spettacolo e non. Ma anche Mara Venier sembra essere vittima di una truffa: qualcuno ha rubato la sua identità su internet. Negli ultimi messi si sono susseguite le … L'articolo Mara Venier spunta post razzista, l’appello sui social: “Non sono io…” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 1 ottobre 2020) Lei una delle regine indiscusse della televisione italiana. La domenica pomeriggio tiene incollati milioni di italiani con Domenica In, dove riceve tantissimi illustri ospiti del mondo dello spettacolo e non. Ma anchesembra essere vittima di una truffa: qualcuno ha rubato la sua identità su internet. Negli ultimi messi sisusseguite le … L'articolo, l’appello sui: “Nonio…” proviene da www.meteoweek.com.

empathetic_girl : Raga per un attimo ho pensato a Can, ospite di Mara Venier Non sarebbe bello??! ???????? #CanYaman - marcoluci1 : RT @bubinoblog: MARA VENIER RADDOPPIA: DOPO IL SUCCESSO DI DOMENICA IN, ARRIVA LO ZECCHINO D'ORO - lorenzog31 : RT @bubinoblog: MARA VENIER RADDOPPIA: DOPO IL SUCCESSO DI DOMENICA IN, ARRIVA LO ZECCHINO D'ORO - venetoguy : Comunque a me piaceva Mara Venier. - Cosmicpolitan_ : RT @bubinoblog: MARA VENIER RADDOPPIA: DOPO IL SUCCESSO DI DOMENICA IN, ARRIVA LO ZECCHINO D'ORO -