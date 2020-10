Inter, Dalbert va al Rennes e apre ad Alonso: Ausilio conferma (Di giovedì 1 ottobre 2020) Dalbert è pronto a lasciare l' Inter direzione Rennes , Ligue 1, l'operazione è in chiusura e la conferma è arrivata direttamente dal direttore sportivo nerazzurro, Piero Ausilio, durante la ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 1 ottobre 2020)è pronto a lasciare l'direzione, Ligue 1, l'operazione è in chiusura e laè arrivata direttamente dal direttore sportivo nerazzurro, Piero, durante la ...

Inter : A disposizione: 27 Padelli, 97 Radu, 10 Lautaro, 13 Ranocchia, 14 Perisic, 23 Barella, 24 Eriksen, 29 Dalbert, 33… - AlfredoPedulla : #Dalbert-#Rennes, via libera #Inter: 2 milioni di prestito oneroso, diritto di riscatto a 13 - DiMarzio : #Inter, si continua a trattare per il passaggio di #Dalbert al #Rennes - JuveReTransfers : @tuttosport @marcoconterio 'Il Rennes sta sondando il terreno in Italia per due acquisti: chieste informazioni alla… - CarloMartootchy : RT @HCE__: Non credo che la Lazio farà altro, non riesce ancora a tesserare Fares e Hoedt. La Roma credo Smalling e forse Borja Mayoral, l'… -