Inter ai gironi della Champions League 2020 2021 | programma | date e partite

Leggi su sportface

(Di giovedì 1 ottobre 2020) L’è pronta a iniziare il proprio percorso nella. Con il sorteggio deii nerazzurri conoscono il proprio cammino e sanno quali saranno le avversarie per riuscire, almeno stavolta, a superare il girone, cosa che la squadra di Spalletti prima e Conte dopo non è riuscita a fare nelle ultime due annate. Queste sono dunque le rivali dell’, che entrava neidalla terza fascia e che dunque dovranno parzialmente sovvertire il pronostico per approdare agli ottavi. IL GIRONE DELL’(GRUPPO B) REAL MADRID (ESP) SHAKTAR DONETSK (UKR)(ITA) BORUSSIA MONCHENGLADBACH (GER) IL TABELLONE COMPLETO IL GIRONE DELL’ATALANTA IL GIRONE ...