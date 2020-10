Il Codacons “dà il via libera” al secondo figlio dei Ferragnez (Di giovedì 1 ottobre 2020) La saga a puntate Codacons-Ferragni prosegue. Trash Italiano e Codacons hanno avuto uno scambio di battute sulla gravidanza di Chiara Ferragni. La provocazione è partita da Trash Italiano, che ha chiamato in causa Codacons in riferimento facendo ironia sul fatto che, solo qualche giorno fa, l’associazione ha letteralmente denunciato Chiara Ferragni per blasfemia in riferimento alla copertina di Vanity Fair che la ritrae come una Madonna con il motto “Madre, figlio e spirito sociale”. LEGGI ANCHE >>> La denuncia del Codacons a Chiara Ferragni per blasfemia Trash Italiano e la provocazione social al Codacons A patto di non “scivolare” sull’uso dei minori nelle foto pubblicate a scopo commerciale e/o per promuovere prodotti sui ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 1 ottobre 2020) La saga a puntate-Ferragni prosegue. Trash Italiano ehanno avuto uno scambio di battute sulla gravidanza di Chiara Ferragni. La provocazione è partita da Trash Italiano, che ha chiamato in causain riferimento facendo ironia sul fatto che, solo qualche giorno fa, l’associazione ha letteralmente denunciato Chiara Ferragni per blasfemia in riferimento alla copertina di Vanity Fair che la ritrae come una Madonna con il motto “Madre,e spirito sociale”. LEGGI ANCHE >>> La denuncia dela Chiara Ferragni per blasfemia Trash Italiano e la provocazione social alA patto di non “scivolare” sull’uso dei minori nelle foto pubblicate a scopo commerciale e/o per promuovere prodotti sui ...

CarloCalenda : Da ascoltare #Codacons il nulla vestito da esposto. - CarloCalenda : Facciamo una roba semplice. Ci dite quando fattura Rienzi su: 1) parcelle Codacons; 2) società con cui il Codacons… - FiorellaMannoia : Il ridicolo lo ha oltrepassato il Codacons che non ha altro da fare che perdere tempo a denunciare la Ferragni per… - streghina62 : RT @CarloRienzi: Il Governo #Conte deve intevenire al più presto per abbassare le tasse sull'energia! ???? - E__Io__Pago : RT @Moonlightshad1: Al @Codacons questo schifo non dà fastidio? Un ex ministro, uno che vaneggia di volersi appropriare del paese per rend… -

