Coronavirus | Mattarella “Strazio per sofferenza e morte anziani”

Coronavirus, Mattarella risponde al premier Johnson: 'Noi amiamo libertà, ma anche serietà'

ROME, OCT 1 - President Sergio Mattarella said Thursday that how elderly people are cared for is a key measure of how good a community is in his message for the International Day for Older Persons. "O ...ROMA (ITALPRESS) – “La Giornata Internazionale delle persone anziane compie trent’anni. Assume un significato del tutto particolare, di fronte alla pandemia che tiene impegnato il mondo intero e che h ...