COLLEZIONE A/I 2021 BOGLIETTI: IL PREGIO DELL’ESSENZIALITA’ (Di giovedì 1 ottobre 2020) Dal 1867 BOGLIETTI è sinonimo di filati – e tessuti – di valore, declinati in capi di intimo essenziali, basici, primari e proprio per questo immancabili nel guardaroba maschile come femminile. Naturale estensione delle collezioni Underwear sono le proposte per la pigiameria, interpreti di una filosofia di stile centrata sulla classicità del design, reso però contemporaneo dallo studio di dettagli, colorazioni e fantasie. Underwear: lui e lei, così uguali…così diversi Lana e seta, lana e cotone, pura seta o pura lana sono solo alcuni dei filati/tessuti-base dei capi di intimo uomo e donna BOGLIETTI che, per modelli, comodità e funzionalità sono degli autentici “must have”. Ma, se la COLLEZIONE maschile a/i 2020/21 si definisce proprio per l’anima ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 1 ottobre 2020) Dal 1867è sinonimo di filati – e tessuti – di valore, declinati in capi di intimo essenziali, basici, primari e proprio per questo immancabili nel guardaroba maschile come femminile. Naturale estensione delle collezioni Underwear sono le proposte per la pigiameria, interpreti di una filosofia di stile centrata sulla classicità del design, reso però contemporaneo dallo studio di dettagli, colorazioni e fantasie. Underwear: lui e lei, così uguali…così diversi Lana e seta, lana e cotone, pura seta o pura lana sono solo alcuni dei filati/tessuti-base dei capi di intimo uomo e donnache, per modelli, comodità e funzionalità sono degli autentici “must have”. Ma, se lamaschile a/i 2020/21 si definisce proprio per l’anima ...

vogue_italia : Continua la sperimentazione sui materiali riciclati: @MARINE__SERRE che ha vestito @Beyonce nel sul ultimo video -… - blogromaislove1 : La collezione David Catalan Primavera Estate 2021?? - notizie_moda : Collezione Prada primavera estate 2021 donna dove troviamo articoli di spessore. Complessivamente possiamo usufruir… - Precipizia : RT @galatacla: COLLEZIONE 'APICULTRICE' PARIGI Sfilata primavera-estate 2021 by Kenzo. In realtà si tratta di una 'trovata bucolico-estet… - armidago68 : RT @galatacla: COLLEZIONE 'APICULTRICE' PARIGI Sfilata primavera-estate 2021 by Kenzo. In realtà si tratta di una 'trovata bucolico-estet… -

Ultime Notizie dalla rete : COLLEZIONE 2021 Acne Studios la collezione Spring Summer 2021 di Jonny Johansson L'Officiel - Italy Roger Vivier Cinémathèque Primavera-Estate 2021

Per la collezione Primavera-Estate 2021, Gherardo Felloni presenta il primo film interattivo e gioco virtuale. L'Hotel Vivier Cinémathèque ospita sei stanze diverse, ognuna delle quali rappresenta un ...

Set Barbie, Prénatal

Questo capo fa parte della nuova collezione autunno inverno 2020-2021 di Prénatal dedicata a Barbie, la bambola conosciuta in tutto il mondo che, nel tempo, è diventata anche icona di stile. Il leisur ...

Per la collezione Primavera-Estate 2021, Gherardo Felloni presenta il primo film interattivo e gioco virtuale. L'Hotel Vivier Cinémathèque ospita sei stanze diverse, ognuna delle quali rappresenta un ...Questo capo fa parte della nuova collezione autunno inverno 2020-2021 di Prénatal dedicata a Barbie, la bambola conosciuta in tutto il mondo che, nel tempo, è diventata anche icona di stile. Il leisur ...