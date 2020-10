Calcio | Sileri | non c' è rischio sospensione campionato

(Di giovedì 1 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 01 OTT - "Se c'; una squadra con molti positivi, quella squadra ovviamente avrà dei problemi per giocare, ben diverso; avere altri positivi in tutte le altre squadre. Al momento il ...

"Se c'è una squadra con molti positivi, quella squadra ovviamente avrà dei problemi per giocare, ben diverso è avere altri positivi in tutte le altre squadre. (ANSA) ...«Se invece dovessero esserci tanti positivi in varie squadre - dice ancora Sileri - allora il problema è più ampio. Non credo che oggi debba essere sospeso il campionato: giocare al calcio è un lavoro ...