(Di giovedì 1 ottobre 2020) I Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia, nel corso dei servizi finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati inerenti gli stupefacenti, nella serata di ieri hanno arrestato tre persone, tutte diper il reato di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare i Carabinieri della Stazione di, unitamente a quelli della Sezione Operativa della Compagnia Carabinieri di Civitavecchia da diversi giorni stavano monitorando le abitazioni dei tre poiché erano stato notato un viavai di giovani, alcuni dei quali già noti per essere assuntori di stupefacenti. I militari dopo aver accertato i movimenti sospetti, hanno effettuato unnelle abitazioni. A seguito delle perquisizioni i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato 10 kg die 13della ...

CorriereCitta : Blitz antidroga a Ladispoli, scoperti 10kg e 13 piante di marijuana: in manette banda di 3 pusher - AltraMantova : #Mantova #Blitz #antidroga della Polizia a Lunetta, arrestato spacciatore pregiudicato e irregolare sul territorio… - PrimoPianoMolis : A Isernia nuovo blitz antidroga, spacciatrice di eroina nella rete della Polizia - Trmtv : Monopoli, blitz antidroga: tre arresti dopo caso di overdose - DiegoMinonzio : RT @laprovinciadico: Blitz antidroga nell’Erbese Scoperti due bivacchi -

Ultime Notizie dalla rete : Blitz antidroga

BariViva

Un giovane salvato dai medici dopo essere finito in coma per una dose letale di eroina. È partita da qui l’indagine che ha portato all’arresto, tra Monopoli e Venezia, di tre pregiudicati per spaccio ...Da tempo era finita nel mirino degli agenti della Squadra Mobile di Isernia, perché ritenuta responsabile dello spaccio di droga, soprattutto eroina, in città . Alla luce degli elementi raccolti la don ...