Alonso vota Schumacher: "Un gradino sopra Hamilton"

Pronto a ritornare in F1 al volante della Renault, dopo due anni di assenza, il due volte campione del mondo, Fernando Alonso, in una intervista alla Sport Bild, punzecchia il suo ex rivale alla McLaren, Lewis Hamilton, ritenendolo inferiore a Micheal Schumacher, sebbene il pilota anglo-caraibico sia ormai ad un passo dal pareggiare titoli iridati conquistati dal tedesco.

LE PAROLE DI Alonso SUL CONFRONTO Alonso-Schumacher

"Mettere a confronto tempi diversi e macchine diverse è sempre difficile ed insidioso. Ricordo Schumacher come un pilota sempre molto difficile da battere. Aveva semplicemente quel qualcosa in più. Lewis è bravissimo ed è il più forte della sua generazione, ma non è riuscito a vincere il titolo quando aveva come ..."

F1 | De Meo su Alonso: “E’ motivato a fare bene”

Luca De Meo non vede l’ora di vedere Fernando Alonso in azione con i colori del team Alpine. Secondo il nuovo CEO del gruppo Renault, lo spagnolo si è calato nella “parte” con voglia, forza e determin ...

