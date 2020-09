Venerdì a Milano il convegno sui leader multiculturali

Leggi su dire

(Di mercoledì 30 settembre 2020) ROMA – ‘Le Nuove Radici della leadership. Come essere leader nella società multiculturale’ è il titolo del convegno organizzato dall’Associazione Nuove Radici Aps e NuoveRadici.World, con il sostegno del consolato generale degli Stati Uniti d’America di Milano. Appuntamento venerdì, 2 ottobre, alla Triennale Milano presso la Sala Agorà (in viale Alemagna, 6) a partire dalle 9.30. Nuove Radici e il consolato Generale degli Stati Uniti di Milano fanno sapere che, attraverso questo evento, intendono “far conoscere l’effervescenza intellettuale che non viene narrata. In tutte le esperienze di leadership che saranno presentate, possiamo fotografare un fenomeno reale: la leadership si forma attraverso l’interazione di culture. I nuovi leader sono interpreti preziosi della globalizzazione perché hanno superato il concetto di nazionalità, consapevoli del proprio background migratorio”.