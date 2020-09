Live Benevento-Inter 0-0 | Conte rilancia Sanchez con Lukaku

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Al Vigoritosi affrontano nel recupero della prima giornata. Tanti cambi per Conte:favorito su Lautaro Martinez per affiancare, possibile chance dal primo minuto per...

LLPI4_ : RT @fcin1908it: LIVE #BeneventoInter 0-1: GOL INTER! Lancio favoloso di Kolarov, Sanchez fa volare Hakimi. Assist perfetto di Hakimi e gol… - fcin1908it : LIVE #BeneventoInter 0-1: GOL INTER! Lancio favoloso di Kolarov, Sanchez fa volare Hakimi. Assist perfetto di Hakim… - SkySport : Inizia Benevento-Inter su Sky Sport Serie A Segui il LIVE - SpazioInter : LIVE - Benevento-Inter: fischio di inizio al Vigorito - - bgus_hrmawn : RT @GOAL_ID: Lineup: Benevento XI: Montipo, Maggio, Caldirola, Glik, Barba, Schiattarella, Dabo, Ionita, Caprari, Insigne, Moncini Inter… -

Ultime Notizie dalla rete : Live Benevento

Lazio-Atalanta si gioca alle 20.45, prima Benevento-Inter e Udinese-Spezia alle 18. Per queste ultime due, che hanno cominciato il loro percorso con una sconfitta, i punti in palio saranno subito ...La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla al meglio ti forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie possibilit ...