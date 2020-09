Lenovo ThinkPad X1 Fold e Nano, due nuovi notebook per la produttività intelligente (Di mercoledì 30 settembre 2020) La gamma di prodotti ThinkPad di Lenovo si allarga con due nuovi prodotti studiati per la massima produttività anche in mobilità: il ThinkPad X1 Fold, caratterizzato dalla presenza di un display pieghevole e l’ultraleggero ThinkPad X1 Nano. Partiamo proprio da quest’ultimo, che rappresenta il nuovo laptop ultraleggero dell’azienda, il cui peso si ferma al di sotto del chilogrammo, adattandosi così al sempre più dinamico mondo del lavoro, che richiede dispositivi facilmente trasportabili tra i vari luoghi dove si svolgono le proprie attività. Nano è anche il ThinkPad più sottile di sempre, tuttavia Lenovo non ha voluto rinunciare alla qualità che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 30 settembre 2020) La gamma di prodottidisi allarga con dueprodotti studiati per la massima produttività anche in mobilità: ilX1, caratterizzato dalla presenza di un display pieghevole e l’ultraleggeroX1. Partiamo proprio da quest’ultimo, che rappresenta il nuovo laptop ultraleggero dell’azienda, il cui peso si ferma al di sotto del chilogrammo, adattandosi così al sempre più dinamico mondo del lavoro, che richiede dispositivi facilmente trasportabili tra i vari luoghi dove si svolgono le proprie attività.è anche ilpiù sottile di sempre, tuttavianon ha voluto rinunciare alla qualità che ...

