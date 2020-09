Dayane Mello rischia la squalifica per una frase choc: il web non la perdona (Di mercoledì 30 settembre 2020) Richiesta la squalifica a Dayane Mello per una frase choc pronunciata all’interno della casa. Il web non ha per nulla apprezzato le sue parole Foto da Instagram: @DayaneMellorealIl Grande Fratello Vip continua a fare discutere. I concorrenti si stanno ambientando e regalano una perla dopo l’altro, anche se qualcuno di loro commette qualche scivolone, alle volte piuttosto gravi. Prima della messa in onda della puntata si è verificato un episodio disdicevole che ha visto protagonista Dayane Mello. La modella brasiliana, solitamente, è l’addetta alle acconciature quando i concorrenti si devono preparare prima della puntata in diretta. Impegnati a sistemarsi, chi a truccarsi, chi a vestirsi, ... Leggi su chenews (Di mercoledì 30 settembre 2020) Richiesta laper unapronunciata all’interno della casa. Il web non ha per nulla apprezzato le sue parole Foto da Instagram: @realIl Grande Fratello Vip continua a fare discutere. I concorrenti si stanno ambientando e regalano una perla dopo l’altro, anche se qualcuno di loro commette qualche scivolone, alle volte piuttosto gravi. Prima della messa in onda della puntata si è verificato un episodio disdicevole che ha visto protagonista. La modella brasiliana, solitamente, è l’addetta alle acconciature quando i concorrenti si devono preparare prima della puntata in diretta. Impegnati a sistemarsi, chi a truccarsi, chi a vestirsi, ...

