Coppia Uccisa a Lecce, il Killer Voleva Ucciderli e Bollirli. Ma dal Carcere: "Ho Sbagliato, Sono Pentito" (Di mercoledì 30 settembre 2020) Antonio De Marco ha confessato l'omicidio di Eleonora Manta e Daniele De Santis, escluso il movente personale. Antonio De Marco, studente 21enne di scienze infermieristiche avrebbe confessato ai carabinieri : "Ho fatto una cavolata. So di aver Sbagliato. Li ho uccisi perché erano troppi felici e per questo mi è montata la rabbia" Escluso quindi il movente …

