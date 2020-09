Lenovo ThinkPad X1 Fold: disponibile il primo PC con display pieghevole (Di martedì 29 settembre 2020) È da oggi disponibile all’acquisito, anche in Italia, Lenovo ThinkPad X1 Fold: si tratta del primo PC Windows 10 con schermo pieghevole. Caratteristiche Vincitore di 43 premi del CES, ThinkPad X1 Fold è il primo PC pieghevole al mondo. Puoi usarlo e portarlo con te in modi finora impossibili: prova l’esperienza dello schermo suddiviso o scegli un grande schermo, migliorato con l’aggiunta di penna, tastiera o funzionalità touch. Dotato di Windows 10 e di processori Intel Core con tecnologia ibrida Intel, X1 Fold risponde a tutte le esigenze della tua giornata impegnativa. Ecco l’elenco delle caratteristiche principali del nuovo dispositivo ... Leggi su windowsinsiders (Di martedì 29 settembre 2020) È da oggiall’acquisito, anche in Italia,X1: si tratta delPC Windows 10 con schermo. Caratteristiche Vincitore di 43 premi del CES,X1è ilPCal mondo. Puoi usarlo e portarlo con te in modi finora impossibili: prova l’esperienza dello schermo suddiviso o scegli un grande schermo, migliorato con l’aggiunta di penna, tastiera o funzionalità touch. Dotato di Windows 10 e di processori Intel Core con tecnologia ibrida Intel, X1risponde a tutte le esigenze della tua giornata impegnativa. Ecco l’elenco delle caratteristiche principali del nuovo dispositivo ...

