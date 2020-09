Google Stadia su iOS è possibile ma solo con un browser personalizzato (Di martedì 29 settembre 2020) Google Stadia offre una delle migliori esperienze di streaming di giochi ad oggi disponibili, ma come GeForce Now e Xbox Game Pass, Apple rende straordinariamente difficile portare Stadia nell'App Store. Fortunatamente, potrebbe esserci un modo attraverso il web. Grazie a un'app browser personalizzata, è possibile installare e utilizzare Stadia su iOS in pochi minuti.Qualcuno ha pubblicato la scoperta su Reddit e ha stilato tutti i passi da fare per avere Stadia su iOS. Basta scaricare "Stadium" dall'App Store e otterrai un browser molto semplice progettato per fare due cose. Innanzitutto Stadium viene proiettato a schermo intero il che significa che non ci saranno elementi dell'interfaccia utente. Inoltre, Stadium ha la capacità di ... Leggi su eurogamer (Di martedì 29 settembre 2020)offre una delle migliori esperienze di streaming di giochi ad oggi disponibili, ma come GeForce Now e Xbox Game Pass, Apple rende straordinariamente difficile portarenell'App Store. Fortunatamente, potrebbe esserci un modo attraverso il web. Grazie a un'apppersonalizzata, èinstallare e utilizzaresu iOS in pochi minuti.Qualcuno ha pubblicato la scoperta su Reddit e ha stilato tutti i passi da fare per averesu iOS. Basta scaricare "Stadium" dall'App Store e otterrai unmolto semplice progettato per fare due cose. Innanzitutto Stadium viene proiettato a schermo intero il che significa che non ci saranno elementi dell'interfaccia utente. Inoltre, Stadium ha la capacità di ...

Google ha svelato i titoli gratuiti che a partire dal primo ottobre entreranno a far parte della libreria degli abbonati a Stadia Pro. In totale sono sette, e tra questi forse quello che spicca di più ...

Ecco i giochi in arrivo a ottobre 2020 per gli abbonati a Google Stadia Pro: c'è anche Dead by Daylight, che include per l'occasione una nuova e interessante feature.. Google Stadia Pro rinnova a ...

