Eddie Redmayne: "Gli attacchi a J.K. Rowling? Disgustosi come gli abusi contro i trans" (Di martedì 29 settembre 2020) Eddie Redmayne, schierato a difesa dei trans contro le posizioni di J.K. Rowling, ha però condannato gli insulti e la campagna d'odio contro la scrittrice inglese sollevata dai social media. Eddie Redmayne torna a commentare le dichiarazioni di J.K. Rowling che hanno fatto finire la scrittrice inglese nell'occhio del ciclone bollando gli attacchi nei suoi confronti come Disgustosi quanto gli abusi quotidiani perpetrati contro i trans. Eddie Redmayne è attualmente impegnato sul set di Animali Fantastici 3. come i colleghi Daniel Radcliffe ed Emma Watson, ha preso le ... Leggi su movieplayer (Di martedì 29 settembre 2020), schierato a difesa deile posizioni di J.K., ha però condannato gli insulti e la campagna d'odiola scrittrice inglese sollevata dai social media.torna a commentare le dichiarazioni di J.K.che hanno fatto finire la scrittrice inglese nell'occhio del ciclone bollando glinei suoi confrontiquanto gliquotidiani perpetratiè attualmente impegnato sul set di Animali Fantastici 3.i colleghi Daniel Radcliffe ed Emma Watson, ha preso le ...

