Duplice omicidio Lecce, fermato 21enne per il delitto di Daniele e Eleonora: è un ex coinquilino, voleva seviziarli (Di martedì 29 settembre 2020) Antonio De Marco, il 21enne studente di Scienze infermieristiche è stato arrestato lunedì sera, 28 settembre, perché sospettato del Duplice omicidio del giovane arbitro Daniele De Santis e della sua compagna Eleonora Manta, uccisi con decine di coltellate nella casa dove si erano trasferiti il 21 settembre scorso a Lecce. Non si conosce ancora il movente. Il 21enne fermato è di Casarano, paese della provincia, ma fino allo scorso agosto "era stato un coinquilino" perché aveva vissuto in una delle stanze della casa di via Montello. Dalle indagini dei carabinieri è emerso che De Marco avrebbe progettato di immobilizzare i due fidanzati per seviziarli e, infine, di ...

